Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon valintatapa herättää närää – "Ihan selvästi sirkusta"

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 1984. Palkinto herättää keskustelua: vaikka ehdolla palkinnon saajaksi on laadukkaita kotimaisia romaaneja, paljon laadukkaita teoksia jää kilpailun ulkopuolelle.

– Se, mikä muodostuu kirjailijan kannalta ongelmalliseksi, on se, että kaikkien Finlandia-ehdokkaiden kustantamojen edellytetään osallistumaan aika mittavaan markkinointiin. Tämä karsii välittömästi pienkustantamot ja kaikki vähälevikkisen kirjallisuuden julkaisijat pois kisasta. Näin ollen isot kustantamot ovat Finlandia-kisassa yliedustettuina.

Suomen Kirjasäätiö kiistää asian. Säätiöstä kerrotaan MTV Uutisille, että ainoa kustannus Finlandia-kilpailuun osallistumisesta on juuri tuo 150 euron osallistumismaksu – myös ehdokaskirjoille ja voittajille.

– Finlandia-palkintoa ei koskaan voita huono teos. Se palkinto on siinä mielessä aina paikallaan, mutta sehän on selvä, että taiteen palkitseminen on todella vaikeaa, sanoo kirjailija Juha Itkonen.