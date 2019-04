Katalonian itsenäisyyttä ajavat mukaan Espanjan hallitukseen? "Poliittisesti arkaluontoinen tilanne, joka vaatii syvällisempää harkintaa"

Ulkopoliittisen instituutin vanhemman tutkijan Teemu Tammikon mukaan Espanjan hallitusneuvotteluista on tulossa suhteellisen helpot verrattuna edellisvaaleihin.

Espanjassa hallituksen muodostaminen on kaksivaiheinen prosessi, jossa hallitustunnustelijalla on kaksi tilaisuutta esittää hallituspohjaa parlamentille.

"Kriittinen kysymys"



– Tämä on kriittinen kysymys, että otetaanko hallituksen apupuolueiksi itsenäisyyttä ajavia katalaanipuolueita vai ei. Ehdoton enemmistö saataisiin pelkästään ottamalla mukaan Equerra Republicana, mutta se on tosiaan itsenäisyyttä ajava separatistipuolue. Se on poliittisesti arkaluontoinen tilanne, joka vaatii syvällisempää harkintaa, tutkija sanoo.