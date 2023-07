Espanjassa oikeistolaisen kansanpuolueen ennustetaan voittavan vaaleissa – hallitusvaltaan puolue tarvitsisi äärioikeiston apua

Oikeistopuolue haluaa kumota "sanchismon"

Oikeistolaisen PP-puolueen johtaja Albert Nunez Feijoo on ottanut käyttöön Sanchezin hallitusta kuvaavan sanan "sanchismo". Feijoo on vannonut kumoavansa sanchismon eli esimerkiksi Sanchezin hallituksen läpiviemän translain. Hän on myös syyttänyt Sanchezia Espanjan pettämisestä, kun tämä on luottanut Baskimaan ja Katalonian separatistipuolueiden tukeen lakiesitysten läpisaamiseksi ja antanut armahduksen Katalonian johtajille.