Espanjassa äänestetään ennenaikaisissa vaaleissa – oikeistopopulistit nousemassa parlamenttiin

Voiton ennakoidaan menevän maata hallitseville sosialisteille, mutta mullistus on odotettavissa oikealta laidalta. Äärioikeistolaiseksi luonnehditun oikeistopopulistisen Vox-puolueen odotetaan nousevan alahuoneeseen ensimmäistä kertaa Espanjan demokraattisen historian aikana.

Mielipidemittausten mukaan Vox olisi saamassa yli kymmenen prosentin kannatuksen, millä se olisi puolueista viidenneksi suurin. Paikkamääräksi on arvuuteltu 29–37:ää maan 350-paikkaisessa parlamentissa.

Vuonna 2014 perustettu Vox on onnistunut kasvattamaan suosiotaan lyhyessä ajassa. Koko Euroopan tietoisuuteen se nousi menestyttyään ennakoitua paremmin Andalusian aluevaaleissa viime joulukuussa.

Vox on profiloitunut kansallismielisellä retoriikalla ja laittoman maahanmuuton ja feminismin vastustuksella. Kannatusta on lisännyt se, että puolue on ottanut kovan linjan Katalonian separatismia vastaan.