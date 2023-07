Oikeistopuolue otti vaalivoiton Espanjassa, mutta hallituksen muodostaminen näyttää hankalalta – tutkija näkee kaksi vaihtoehtoa

Seuraavaksi edessä on parlamentin kokoontuminen, jonka jälkeen maan kuningas Felipe VI asettaa suurimman puolueen puheenjohtajan neuvottelemaan hallitusta.

PP:n johtaja Alberto Nunez Feijoo on sanonut velvollisuudekseen yrittää muodostaa hallitus.

Edessä on kaksi vaihtoehtoa

Tehtävä näyttää kuitenkin hankalalta, sillä PP ei yllä parlamentissa ehdottomaan enemmistöön edes yhdessä mahdollisen tukipuolueensa, laitaoikeiston Voxin kanssa. Miettinen arvioi, että edessä on kaksi vaihtoehtoa.

Teoreettisesti vähemmistöhallitus on mahdollinen mutta tällä hetkellä näyttää siltä, että vähemmistöhallitusta ei saa kovin luontevasti kasaan vasemmisto- eikä oikeistoblokilla, Miettinen arvioi.

Eurokriisin jälkeen äärioikeisto on nostanut kannatustaan Euroopassa ja joissain maissa polarisaatio on selkeästi lisääntynyt. Miettisen mukaan Espanja on esimerkki toisentyyppisestä kehityksestä.