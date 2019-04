Janne Hopsun kommentti: Eurooppalaiset muutokset eivät kierrä edes Espanjaa – puoluekenttä murtuu vaaleissa rytisten

Seuraavakin hallitus tarvinnee aluepuolueita

Lisäksi on useita aluepuolueita Kataloniasta ja Baskimaalta, joita ilman seuraava hallitus ei ehkä synny.

Pienpuolueita tosin on ollut aiemminkin hallituksia tukemassa – ja kaatamassa. Helmikuussa katalonialaiset separatistit jättivät tukematta Pedro Sánchezin PSOE-vähemmistöhallitusta. Siksi Espanjassa mennään nyt uurnille.

Tämä olisi epäpyhä allianssi, sillä Sánchez on tiukka Katalonian separatismin kanssa. Toisaalta itsehallintoalueen nationalistipuolueet punnitsevat äärioikeiston uhan ja periaatteidensa jos ei myymisen niin lykkäämisen kanssa, jos se lähtee PSOE-johtoiseen hallitukseen.

Sánchez siis vastustaa ehdottomasti Katalonian irtautumista, mutta on ollut valmis edes hakemaan neuvotteluyhteyttä sikäläisten separatistien kanssa.

Oikeistoliittouma vai PSOE ja Ciudadanos

Toinen vaihtoehto spekulaatiomyllyssä on oikeistolainen liittouma PP:n, Ciudadanosin ja Voxin välillä. Sama koalitio jo hallitsee Andalusiaa vuosikymmenien PSOE-kauden jälkeen.

Ja kyse on oikeistolaisesta yhteistyöstä, sillä Espanjan puoluekenttä on siirtynyt yleiseurooppalaisesti oikealle.

Oikeistoleiri kuitenkin käy armotonta sisäistä kamppailua äänestäjistä. Tuore esimerkki on tältä viikolta, kun näkyvä PP:n ehdokas Madridissa ilmoitti siirtyvänsä Ciudadanosin riveihin, vaikka on yhä PP:n kandidaatti toukokuun eurovaaleissa.

Vaalien suurin kärsijä oikealla on luultavimmin PP, vaikka Casado saa vankkaa tukea sen entiseltä johtajalta ja pääministeriltä, José María Aznarilta, joka valtakaudellaan hilasi puoluetta keskustasta oikeammalle.

Kolmas hallitusvaihtoehto, ja jolla on mielipidemittauksissa kannatusta, on PSOE:n ja Ciudadanosin kihlat.

Tässä tapauksessa hypättäisiin historiallisesti perinteisen oikeisto-vasemmisto-jaon yli. Kummankaan puolueen johtaja ei ole asiasta innostunut, toisaalta sanotaan, että Ciudadanosin vaaliohjelma on maltillisempi kuin Riveran julkinen esiintyminen antaa ymmärtää.

On vielä se vaihtoehto, että maa saa vähemmistöhallituksen. Se ei ole Espanjassa suinkaan tavatonta, mutta olisi varsinkin näinä aikoina loputonta tasapainoilua ja kaupankäyntiä.

Joka tapauksessa vaalitulos on mielipidemittausten mukaan kiikun kaakun, sillä moni espanjalainen miettii yhä ketä äänestää.

Politiikan keskustaan jäänyt tilaa

Politiikan siirtyminen oikealle on jättänyt tilaa keskustaan, missä työ ja toimeentulo ovat kuitenkin perusasioita. Tämän tilan edes osin täyttävä on vahvoilla.

Uutistoimisto Reutersin haastatteleman, madridilaisen Carlos III -yliopiston politiikan tutkijan Lluis Oriolsin mukaan tämä johtuu paljolti Katalonian kysymyksen aiheuttamasta polarisaatiosta. Se on nostattanut espanjalaista kansallismielisyyttä ja ajanut myös Ciudadanosia oikealle.

Sosiaaliset ongelmat synnyttivät vihaisten kansalaisten, erityisesti nuorten protesteja. Liikehdinnän seurausta on Pablo Iglesiasin johtaman Podemos.

Espanjan talouden rakenteita on onnistuttu monipuolistamaan, yhä merkittävää työttömyyttä on saatu laskuun, eikä valtionvelka ole Italian ja Kreikan luokassa. Talouskasvuennuste tälle vuodelle on 2.2 prosenttia.