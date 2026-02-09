Kasperi Kapanen ja Matleena Laakso saivat poikavauvan.
NHL-tähti Kasperi Kapasen ja hänen puolisonsa, somevaikuttaja Matleena Laakson esikoinen on syntynyt. Laakso kertoo pienokaisen syntymästä Instagramissa, jonne hän on jakanut liudan suloisia kuvia.
Samaisessa postauksessa paljastuu poikavauvan nimi.
– Luka Leander Kapanen. 5. helmikuuta 2026, Laakso kirjoittaa julkaisussaan.
Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä. Voit selata kuvia painamalla nuolikuvakkeesta.
Julkaisun kommenttikenttään on jätetty satoja onnentoivotuksia tuoreille vanhemmille.
Kapanen ja Laakso avioituivat viime vuoden elokuussa. Pari kertoi syyskuussa, että he odottavat ensimmäistä lastaan.