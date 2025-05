Kasperi Kapanen sai tarpeekseen – "Sanovat, että ura on ohi"

Edmonton Oilersin suomalaishyökkääjällä Kasperi Kapasella on ollut töyssyinen kausi jääkiekon NHL:ssä, mikä on poikinut kärkästä tekstiä mediassa. Lopputulos saattaa kuitenkin olla täysosuma, sillä Oilers on edennyt konferenssifinaaleihin, eli muutaman askeleen päähän Stanley Cup -mestaruudesta.

Ennen loppuotteluita joukkueen pitäisi kuitenkin raivata konferenssifinaaleissa tieltään Dallas Stars. Ottelusarja alkaa Suomen aikaa varhain torstaina Dallasin kotikaukalossa.

– Molemmilla joukkueilla on paljon nopeutta, joten siihen pitää olla valmis. Dallasin suomalaiset ovat erittäin vaarallisia pelaajia. Mirokin (Heiskanen) on tullut heille takaisin, ja hän on yksi tämän liigan parhaista pakeista, Kapanen sanoi etätiedotustilaisuudessa.

Kapasen, 28, mukaan Dallasin joukkueessa on "vähän kaikkea".

– Meidän täytyy olla parhaimmillamme, jos haluamme voittaa.

Dallasissa pelaavat suomalaisista Heiskasen lisäksi Mikko Rantanen, Mikael Granlund, Esa Lindell ja Roope Hintz.

– Paljon tuttuja ja kavereita ihan nuoruudesta lähtien, mutta ei siellä tietysti ystäviä ja tuttuja olla silloin kun pelataan, Kapanen viittasi Dallasin suomalaisiin.

Katsomokomennus ei hetkauttanut

Kapanen ei mahtunut Edmontonin yhdeksässä ensimmäisessä pudotuspelikamppailussa kokoonpanoon, mutta pääsi lopulta tositoimiin Vegas Golden Knights -ottelusarjan neljännessä kohtaamisessa.

Suomalaishyökkääjä ratkaisi Edmontonille pääsyn neljän parhaan joukkoon jatkoerämaalillaan ottelusarjan viidennessä kamppailussa.

– Vaikka vasta kaksi ottelua on nyt pelattuna, mielestäni ne olivat aika hyvät kaksi peliä, Kapanen sanoi.

Hän suhtautuu katsomokomennuksiinsa rauhallisesti.

– Sellaista urheilu välillä on. Kun joukkue pelaa hyvin, siihen on vaikea päästä sisään. Voitimme kuusi ottelua putkeen, ei siinä tavallaan ollut syytä ottaa ukkoja pois. Ei tullut myöskään loukkaantumisia.

Tiukka vastaus kritiikkiin

Vuonna 2016 nuorten MM-kullan jatkoerämaalillaan ratkaissut Kapanen on pelannut NHL:ssä yli 500 runkosarjaottelua. Kriitikoiden silmissä ura on kuitenkin polkenut pitkään paikoillaan.

– Aina on kaikkitietäviä, jotka sanovat, että ura on ohi. Toisaalta ymmärrän, miksi he kirjoittavat niin, mutta toisaalta en ymmärrä yhtään. Toivottavasti ihmiset huomaavat näiden pleijareiden jälkeen, että pystyn edelleen pelaamaan ja luomaan ihan hienon uran.

– Vuosien varrella on tullut sen verran paskaa, että kyllä se vahvistaa, Kapanen täräytti.

Kapasen pelaajaprofiili on muuttunut vuosien saatossa enemmän voimahyökkääjäksi.

– Jos muistelee, millainen pelaaja joskus olin, niin ei hirveästi kiinnostanut puolustaa ja halusin olla kiekon kanssa aina. Rooli on muuttunut uran aikana, mutta silti jaksan uskoa, että osaan pelata myös kiekon kanssa ja että minulla on hyvät kädet ja osaan tehdä peliä.