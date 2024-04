Kasperi Kapanen kritisoi rajuin sanoin itseään – "Yksi surkeimmista"

Ensimmäistä kokonaista kauttaan Blues-organisaatiossa pelaava Kapanen on tehnyt 72 pelaamansa aikana vain kuusi maalia ja 22 tehopistettä. 3,2 miljoonan dollarin palkkapussilla pelaava suomalainen ei ole lainkaan tyytyväinen omiin otteisiinsa tällä kaudella.

– Kausi on ollut pettymys. Luultavasti yksi ammattilaisurani surkeimmista kausista. Se on ollut rankkaa, mutta olen yrittänyt pysyä positiivisena ja tehdä oikeita asioita. En ole tehnyt niin paljon maaleja tai pisteitä kuin olisin halunnut. Mutta olen kuitenkin yrittänyt antaa kaikkeni aina jäällä, joten sitä ei voi hävetä, Kapanen totesi Seattle Krakenia vastaan pelatun ottelun jälkeen Fox 2:lle.

Kapanen on tehnyt tehokkaimmalla NHL-kaudellaan 44 tehopistettä. Sulavaliikkeinen hyökkääjä on itse kantanut taakkaa tulosvastuusta, eikä ole omasta mielestään pystynyt kantamaan sitä toivotulla tavalla.

– On ollut raskasta, etten ole pystynyt kantamaan omaa taakkaani. Minusta tuntuu hieman siltä, että olen pettänyt joukkueen. Mutta tämä on jääkiekkoa. Välillä on hyviä kausia ja välillä huonoja, Kapanen summaa.