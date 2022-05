Venäläisen NHL-tähden kohtalo puhuttaa – Kasperi Kapanen teki näkemyksensä selväksi

Malkin on pelannut koko kaudella 2006–2007 alkaneen NHL-uransa Pittsburghissa. Keskushyökkääjästä on kuitenkin tulossa kesällä rajoittamaton vapaa agentti.

Venäläistähden nykyinen sopimus tuo palkkakattoon 9,5 miljoonan dollarin loven. Fanit ja asiantuntijat ovat keskustelleet siitä, minkälaisen jatkosopimuksen seura on valmis tarjoamaan 35-vuotiaalle veteraanille.

Kasperi Kapanen on pelannut Pittsburghissa vain kaksi kautta. Malkin on siinä ajassa ehtinyt tehdä suuren vaikutuksen suomalaiseen.

– Rakastan tätä kaveria. En tiedä, mitä muuta voin kertoa teille. Hän tekee harjoituksissa aina jotain sellaista, mitä ei osaa odottaa. Hän on hauska kaveri ja hyvin rento. Hän on todellinen peto jäällä. Pelaisin mielelläni hänen kanssaan jatkossa. On suuri kunnia pelata hänen kanssaan.