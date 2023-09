Koira karkasi eläinsuojasta hoitokotiin kerta toisensa jälkeen – sai lopulta tahtonsa läpi: "Se varmasti tunsi, että sitä tarvitaan täällä"

Scout -niminen koira asusteli michiganilaisessa eläinsuojassa, mutta koira alkoi karkailla läheiseen hoitokotiin, kertovat niin Washington Post kuin New York Post .

– Olen ihminen, joka etsii ulkopuolelta tulevia merkkejä, ja jos se on tarkoitettu, se on tarkoitettu, Robertson totesi Detroit Free Pressin haastattelussa.

Washington Postin mukaan Scout kokeili ensin asua yhden työntekijän luona, mutta se ei tullut toimeen muiden koirien kanssa. Niinpä Scout pääsi hoitokotiin asumaan asukkaiden ja henkilökunnan iloksi. Monella hoitokodin asukkaalla on esimerkiksi muistisairaus tai muu parantumaton sairaus, ja he olivat innoissaan saadakseen koiran seurakseen.

"Se antaa aina silittää"

Scout saa kulkea vapaasti käytävillä. Koira on jopa oppinut avaamaan suljettuja ovia, ja se tietää, kellä asukkaista on sille herkkuja piilossa.

– Se antaa aina silittää ja antaa jutella sille, jos tarvitsee juttukaveria. Se on hyvin mukavaa, iloitsee hoitokodin 82-vuotias asukas Shirley Sawyer .

– Jos heillä on dementia tai he ovat kuolemassa, se tietää sen, ja menee ja on heidän kanssaan ja lohduttaa. Se varmasti tunsi, että sitä tarvitaan täällä, Robertson sanoo.