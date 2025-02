Pelokas kulkurikoira Ransu samoili omillaan lähes tuhat kilometriä – nyt se kerjää jo rapsutuksia

Pieneksi julkkikseksi vuodenvaihteessa noussut kulkurikoira Ransu on nyt turvassa, mutta lopullista varmuutta sen taustoista ei saada ehkä koskaan tietää.

Koiramaailmassa alettiin puhua loppuvuodesta erikoisesta koirakulkurista.

Takkuinen mutta karismaattisen näköinen karkulainen bongattiin välillä Imatralta Etelä-Karjalasta, välillä Mäntyharjusta Savosta ja välillä Kotkasta Kaakkois-Suomesta.

Kaikkiaan koiran tiedettiin liikkuneen itärajan tuntumassa ainakin lokakuusta asti.

Kadonneiden lemmikkieläinten etsimisessä auttava, vapaaehtoisista koostuva Tassutiimi pyydettiin mukaan etsintöihin 19. joulukuuta. Koiralle perustettiin samoihin aikoihin myös oma Facebook-sivusto: Ransu-rescue ryhmä.

Tassutiimiläiset yrittivät saada Pikku Kakkosen karvakuonon mukaan Ransuksi ristittyä koiraa välillä kiinni, mutta aina se onnistui pääsemään karkuun.

Kunnes 12. tammikuuta onni potkaisi.

"Itku tuli"

Tassutiimin varapuheenjohtaja ja toinen perustajajäsen Markku Kankkunen ja tiimiläinen Sari Konttinen kertovat, että kiinniotto tapahtui lopulta rauhallisesti.

Ransu saatiin houkuteltua herkkujen avulla loukkuun erään talon pihassa Etelä-Karjalassa. Se oli pyörinyt ennen sitä pihapiirissä koko päivän.

Ransu saatiin loukkuun Etelä-Karjalassa. Tassutiimi ei kerro tarkkaa löytöpaikkaa julkisuuteen.Tassutiimi

Tunnelma oli Konttisen mukaan epätodellinen.

– Tuntui ihan uskomattomalta, Konttinen kuvaa MTV Uutisille pitkään odotettua hetkeä.

– Itku tuli. Ransu itsekin vaikutti helpottuneelta, Kankkunen toteaa.

Ransu oli löydettäessä alipainoinen ja pelokas mutta Konttisen ensivaikutelman mukaan hyvin kiltti.

– Se oli rauhallinen eikä ärissyt eikä murissut. Kun annoin sille juotavaa ja syötävää, ei tarvinnut ollenkaan pelätä.

Pitkät ajat irti ollut koira meni Kankkusen mukaan hihnassa ensin kuin villieläin.

– Nyt on jo painoa tullut, se on rentoutunut ja sitä on helppo käsitellä. Sen kanssa on päästy menemään jo pitkät lenkit.

Arviolta ainakin kaksi ja puoli kuukautta irrallaan juossut Ransu kulkee nyt jo hyvin hihnassa.Tassutiimi

Omistaja ei selvinnyt

Kankkunen kertoo tyttökoiraksi osoittautuneen Ransun kulkeneen Tassutiimin laskelmien ja ihmisiltä saatujen havaintojen perusteella ennen kiinni ottamista kaikkiaan ainakin lähes tuhat kilometriä.

Puheluita ja ilmoituksia Ransun liikkeistä tiimin numeroon tuli lähes sata.

– Lisäksi niitä tuli mahdoton määrä etsinnässä mukana olijoille, Konttinen kertoo.

Ransulta löytyi eläinlääkärin tarkastuksessa suomalainen siru, mutta sirua ei löytynyt sirurekisteristä. Näin ollen Ransun omistajaa ja sitä, mistä koira itärajalle ilmaantui, ei saada ehkä koskaan tietää.

Ransun kyynärässä on synnynnäiseksi todettu vika. Se esiintyy virheliikkeenä juostessa, mutta Kankkusen mukaan se ei vaikuta kivuliaalta. Erikoisesta askelluksesta oli koiraa etsittäessä hyötyäkin, koska sen ansiosta Ransu jätti lumeen muista koirista poikkeavat jäljet.

Näin Ransu on kotiutunut perheeseen. Juttu jatkuu videon alla.

0:47 Leppoisa nahistelu paljastaa, että Ransu on kotiutunut hyvin.

Muuten niin eläinlääkäri kuin valvova eläinlääkärikin ovat todenneet Ransun terveeksi.

Heidän arvionsa mukaan Ransu on 3–6-vuotias.

Rasvainen lempiherkku

Ransu on ollut sen kiinni ottamisen jälkeen kotihoidossa. Kankkusen mukaan se saattaa jäädä samaan perheeseen pysyvästi.

Ransun kotiutumista ovat auttaneet hoitoperheessä jo entuudestaan olevat koira ja kaksi kissaa.

Kankkusen mukaan ne ovat ottaneet Ransun hyvin vastaan ja koko joukko nukkuu jo keskenään. Ransu makoilee mielellään myös ihmisten kyljessä ja kerjää rapsutuksia.

– Ja kyttää sapuskaa. Jos itse on ottamassa keksejä kaapista, heti se hyökkää paikalle, Kankkunen kertoo.

Omin nokkinensa Ransu ei ole ruokaa kuitenkaan käynyt anastamassa, eli pöytätavat ovat kunnossa.

– Lempiherkku on pizza, Kankkunen sanoo ja nauraa.

Ransun kotiutumisessa ovat auttaneet hoitoperheessä jo entuudestaan olevat koira (kuvassa Ransun takana) ja kaksi kissaa.Tassutiimi

Ransu makoilee uudessa kodissaan mielellään myös ihmisten kyljessä ja ottaa vastaan rapsutuksia.Tassutiimi

Ransun lempiherkkua on pitsa. Ehkä se toivoo tässäkin kuvassa sitä saavansa.Tassutiimi

Tassutiimi kiittää

Kankkunen ja muu Tassutiimi haluavat kiittää kaikkia Ransun etsinnöissä mukana olleita ja tarinassa myötäeläneitä.

Erityiskiitos menee Kaskivaaran Kodittomat Eläimet ry:lle, joka osallistui Ransun auttamiseen järjestämällä erilliskeräyksen. Keräyksen tuotoilla maksettiin avustusmatkoista aiheutuvia korvauksia ja muita kuluja.

Myös Ransua Kankkunen kiittää.

– Ihan mahtava huippuyksilö se on.

Nyt työ muiden koirien auttamiseksi jatkuu. Torstaina haastattelua tehdessä Kankkunen ja Konttinen olivat jo matkalla Jyväskylään etsimään tulipalossa kadonnutta koiranpentua.

