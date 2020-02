Vain koronavirus voi saada tämän aikaan – näin autioitui 24,5 miljoonan ihmisen kaupunki: asukkaiden kulkemista rajoitetaan kettingeillä ja vartijoilla

Asukkaiden kulkemista rajoitetaan

CNN:n kirjeenvaihtajan David Culverin mukaan kadut ovat tyhjiä ja kaupunki on edelleen "lomatunnelmissa".

Myös asuinalueita on suljettu ihmisiltä. Ainoastaan alueen asukkailla on lupa liikkua niissä. Naapurustoja on suljettu ketjuin ja kyltein.