Carolinasta tylyä kuittailua Mikko Rantaselle

Mikko Rantanen vaihtoi perjantai-iltana maisemaa NHL:n siirtotakarajalla, kun Carolina Hurricanes kauppasi suomalaistähden Dallas Starsiin. Kaikkia siirto ei miellyttänyt.

Rantanen ja Dallas solmivat perjantai-iltana kahdeksanvuotisen sopimuksen, jonka Rantanen vahvisti itse MTV Urheilulle ennen seurojen virallisia lausuntoja.

Carolina ja Rantanen kävivät mediatietojen mukaan neuvotteluja uudesta sopimuksesta, mutta osapuolet eivät päässeet jatkosta sopuun. Rantanen siirtyi täten jo uransa kolmanteen NHL-seuraan.

Pohjois-Carolinan kuvernööri Roy Cooper kuittaili Rantaselle viestipalvelu X:ssä sen jälkeen, kun suomalaishyökkääjän siirto Dallasiin varmistui.

– Ikävä käänne, Mikko. Olisit viihtynyt täällä, mutta et antanut Pohjois-Carolinalle mahdollisuutta, Cooper kirjoitti.

Rantanen pelasi vain 13 ottelua Carolinassa, minne hän siirtyi yllättäen Colorado Avalanchesta tammikuun lopussa. Suomalaistähti ei kuitenkaan onnistunut parhaalla mahdollisella tasollaan kerättyään peleistä vain tehot 2+4.

Cooper ottikin kantaa myös Rantasen pelilliseen antiin, joka ei poliitikkoa miellyttänyt.

– Positiivinen puoli on se, että jos Canes olisi saanut sinulta pudotuspeleissä samaa mitä näissä viimeisessä 13 pelissä, niin tämä on paras ratkaisu. Nyt on Carolina aika jahdata Stanley Cupia! Cooper kuittaili.

Rantanen ansaitsee uuden kahdeksanvuotisen sopimuksensa aikana 12 miljoonaa dollaria kaudessa.

Kahdella edelliskaudella sadan tehopisteen rajapyykin rikkonut Rantanen on takonut tällä kaudella kaikkiaan 62 ottelussa tehot 27+43=70.

Starsissa pelaavat jo ennestään suomalaisista puolustajat Esa Lindell ja Miro Heiskanen sekä hyökkääjät Roope Hintz ja Mikael Granlund.