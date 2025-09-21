Britannian pääministerin Keir Starmerin odotetaan ilmoittavan asiasta iltapäivällä.

Britannia aikoo tunnustaa Palestiinan valtion tänään sunnuntaina. Asiasta uutisoivat muun muassa BBC, Guardian ja Independent.

BBC:n mukaan Britannian pääministerin Keir Starmerin odotetaan ilmoittavan tunnustamisesta iltapäivän aikana.

Heinäkuussa Starmer sanoi, että maa aikoo tunnustaa Palestiinan syyskuussa, jos Israel ei ryhdy toimiin Gazan tilanteen suhteen ja sitoudu pitkäaikaiseen rauhanprosessiin.

Kymmenkunta maata on ilmoittanut aikeistaan tunnustaa Palestiinan valtio YK:n yleiskokouksen aikana. Maanantaina alkaa yleiskokouksen korkean tason viikko.

Sunnuntaina Palestiinan tunnustanee Britannian lisäksi ainakin Portugali, joka ilmoitti aikeistaan perjantaina.

Tällä tietoa Suomi ei ole tunnustamassa Palestiinan valtiota YK:n yleiskokouksessa.

Kolme neljäsosaa YK:sta tunnustanut

Noin kolme neljäsosaa YK:n 193 jäsenmaasta on jo tunnustanut Palestiinan.

YK:n jäsenmaaksi pääsemiseksi tarvitaan YK:n yleiskokouksessa kahden kolmasosan enemmistö. Äänestettäväksi mahdollinen jäsenyys tulee kuitenkin vain YK:n turvallisuusneuvoston suosituksesta, eikä yksikään neuvoston viidestä pysyvästä jäsenmaasta saa vastustaa suositusta.

Ranskan ja Britannian ilmoitettua tunnustamisaikeistaan Yhdysvallat on jäämässä ainoaksi turvallisuusneuvoston pysyväksi jäsenmaaksi, joka ei ole tunnustanut Palestiinaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto on ollut yksiselitteisesti Palestiinan tunnustamista vastaan.

Yhdysvallat on aiemmin kaatanut turvallisuusneuvostossa palestiinalaisten toiveet YK:n täysjäsenyydestä. Palestiinalaishallinto on nykyisin YK:n tarkkailijajäsen.