Suomen presidentti osallistuu YK:n yleiskokoukseen New Yorkissa.
Suomen valtuuskunta osallistuu presidentti Alexander Stubbin johtamana YK:n 80. yleiskokoukseen New Yorkissa. Kokous alkaa maanantaina ja kestää keskiviikkoon.
Presidentti Stubb osallistuu YK:n korkean tason kansainväliseen konferenssiin Palestiinan kysymyksen rauhanomaiseksi ratkaisemiseksi ja kahden valtion ratkaisun toteuttamiseksi.
Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä arvioi MTV:n Huomenta Suomen haastattelussa, että keskustelu Palestiinan osalta tulee olemaan yksipuolista.
– Se tulee olemaan aika yksipuolista, Penttilä sanoo.
Iso osa Euroopan on tunnustanut tai tunnustamassa Palestiinan.
– Tässä tulee sellainen tilanne, että Yhdysvallat ja Israel ovat altavastaajia.
Asiantuntijan mukaan tällä ei kuitenkaan suurta merkitystä Yhdysvalloille, sillä YK nähdään maassa Trumpin aikana historian reliikkinä.
– Se ei vaikuta Yhdysvaltain tai Israelin politiikkaan, Penttilä toteaa.
Asiantuntija arvioi, että yleiskokouksesta tulee "aikamoinen näytelmä".
– Aikamoinen näytelmä tulee, mutta Yhdysvaltain politiikalle sillä ei ole suurtakaan väliä, Penttilä kertoo.
Tasavallan presidentti Stubb osallistuu kokoukseen puolisonsa Suzanne Innes-Stubbin kanssa. Puheenvuoronsa Stubb pitää yleiskokouksessa keskiviikkona.
Trump tapaa Zelenskyin
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi osallistuu koskevaan korkean tason kokoukseen maan rauhan edistämiseksi ja ukrainalaisten lasten palauttamiseksi. Hän on myös kertonut tapaavansa presidentti Donald Trumpin.
Penttilä ei usko, että presidenttien tapaamisessa otetaan suuria askelia rauhan edistämiseksi.
– Tällaisella symbolisella tapahtumalla on se merkitys, että Trump haluaa viestittää myönteisiä asioita Yhdysvaltain ja Ukrainan suhteesta ja tuesta, mutta tuskin mitään suurta ilmoitusta on odotettavissa, Penttilä kertoo.
Myös Presidentti Stubb osallistuu Ukrainaa koskeviin kokouksiin.
Suomen presidenttiparin on määrä osallistua myös Yhdysvaltain presidentti Trumpin ja hänen puolisonsa Melania Trumpin isännöimälle vastaanotolle.
Kokous juhlistaa YK:n 80-vuotista taivalta rauhan, kehityksen ja ihmisoikeuksien puolesta.