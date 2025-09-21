Tarkoituksena on lisätä tukea aselevolle Gazassa sekä kahden valtion mallille.
Britannia, Kanada ja Australia ovat tunnustaneet Palestiinan itsenäiseksi valtioksi. Asiasta ilmoittivat maiden pääministerit Keir Starmer, Mark Carney ja Anthony Albanese lausunnoissaan.
Maat toimivat asiassa sovitusti yhteistuumin ja ilmoittivat tunnustamisesta samanaikaisesti tänään, kertoo brittilehti Guardian. Palestiinan tunnustaminen astui voimaan tänään kaikissa kolmessa maassa.
Heinäkuussa Starmer sanoi, että maa aikoo tunnustaa Palestiinan syyskuussa, ellei Israel ryhdy toimiin Gazan tilanteen suhteen ja sitoudu pitkäaikaiseen rauhanprosessiin.
Länsirannan palestiinalaishallinnon presidentti Mahmud Abbas ylistää Britanniaa päätöksestä tunnustaa Palestiinan valtio. Abbas sanoo sen olevan tärkeä askel kohti kestävää rauhaa Lähi-idässä.
Kymmenkunta maata aikoi tunnustaa
Ilmoitusta Palestiinan tunnustamisesta on odotettu tänään myös ainakin Portugalilta, joka ilmoitti aikeistaan perjantaina.
Kaikkiaan kymmenkunta maata oli kertonut aikeistaan tunnustaa Palestiinan valtio YK:n yleiskokouksen aikana. Yleiskokouksen korkean tason viikko alkaa maanantaina.
Tällä tietoa Suomi ei ole tunnustamassa Palestiinan valtiota YK:n yleiskokouksessa.
YK:n 193 jäsenmaasta noin kolme neljäsosaa on jo tunnustanut Palestiinan. YK:n jäsenmaaksi pääsemiseksi tarvitaan YK:n yleiskokouksessa kahden kolmasosan enemmistö. Äänestettäväksi mahdollinen jäsenyys tulee kuitenkin vain YK:n turvallisuusneuvoston suosituksesta, eikä yksikään neuvoston viidestä pysyvästä jäsenmaasta saa vastustaa suositusta.
Yhdysvallat vastustaa yhä vankasti
Yhdysvallat on aiemmin kaatanut turvallisuusneuvostossa palestiinalaisten toiveet YK:n täysjäsenyydestä. Palestiinalaishallinto on nykyisin YK:n tarkkailijajäsen.
Yhdysvallat onkin jäämässä ainoaksi YK:n turvallisuusneuvoston pysyväksi jäsenmaaksi, joka ei ole tunnustanut Palestiinaa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin hallinto on jatkanut Israelin tukemista juurikaan kyseenalaistamatta sen toimintaa ja on ollut yksiselitteisesti Palestiinan tunnustamista vastaan.
