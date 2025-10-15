Korkea-arvoisten viranomaisten hengestä tarjotaan 50 000 dollarin palkkiota.

Meksikolaiset kartellit ovat tarjonneet rahapalkkiota Yhdysvaltojen maahanmuutto- ja tullivirasto ICE:n työntekijöiden tappamisesta, kertoo kotimaan turvallisuusvirasto DHS.

DHS:n mukaan viraston saaman tiedustelutiedon mukaan meksikolaiskartellit ovat antaneet jäsenilleen ohjeistuksia ICE:n ja rajavartiolaitoksen viranomaisten tarkkailuun, häirintään ja surmaamiseen.

Kartellit tarjoavat kolmiportaista palkkiojärjestelmää, virasto kertoo.

Tiedon keruusta ja viranomaisten henkilökohtaisten tietojen, kuten perhesiteiden ja kotiosoitteen jakamisesta maksetaan 2000 dollaria. Viranomaisten kaappaamisesta tai pahoinpitelystä maksetaan 5000–10 000 dollaria.

Korkea-arvoisten virkamiesten tappamisesta kartellit tarjoavat 50 000 dollaria.

Lisäksi virasto kertoo kartellien määränneen jäseniään aseistautuneiksi tarkkailijoiksi tietyille asuinalueille, jossa maahanmuuttoviranomaiset liikkuvat.