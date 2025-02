Salainen operaatio paljastui – NYT: Näin Trump etsii Meksikosta huumeita droneilla

Yhdysvaltain tiedustelupalvelu CIA laajentaa salaisia drone-lentojaan Meksikossa, kertoo The New York Times.

The New York Times kertoo salaisesta tiedusteluohjelmasta, jota Donald Trump on vahvistanut.

Lehden mukaan lentoja on tehty jo Yhdysvaltain entisen presidentin Joe Bidenin hallinnon aikana. Trumpin presidenttikauden aikana toimintaa on tehostettu merkittävästi. Juttuun haastateltiin yhdysvaltaisviranomaisia, jotka esiintyvät jutussa nimettöminä.

Yhdysvaltain drone-vakoilu liittyy maan tavoitteeseen purkaa Meksikon huumekartellit. Presidentti Donald Trump haluaa kitkeä huumekaupan ja -salakuljetuksen maiden välillä. Hän allekirjoitti presidenttikautensa ensimmäisellä viikolla toimeenpanomääräyksen, jossa vaaditaan suurien kartellien tukahduttamista.

CIA:n lähteet kertovat, että droneja ei käytetä ampuma-aseina vaan pelkästään vakoiluun.

Droneilla etsitään Meksikossa fentanyylilaboratorioita, joiden päästämät kemikaalit voidaan tunnistaa helposti ilmasta käsin. Erään New York Timesin haastatteleman virkamiehen mukaan drone-lennot menevät ”syvälle suvereeniin Meksikoon”.

"Ei neuvoteltavissa"

Meksikon presidentti Claudia Sheinbaum kommentoi New York Timesille, ettei Meksikon suvereniteetti ole neuvoteltavissa. Valkoinen talo ja CIA puolestaan ovat kieltäytyneet kommentoimasta salaista tiedusteluohjelmaa.

Lähteiden mukaan CIA perustelee toimintaansa sillä, että se toimittaa tiedustelutietojaan Meksikon viranomaisille. Meksikon hallitus on reagoinut Trumpin fentanyylihuoliin lähettämällä tässä kuussa 10 000 sotilasta maiden rajalle salakuljetuksen ehkäisemiseksi.

Viime viikolla Meksikon puolustusministeri Ricardo Trevilla Trejo kertoi myös Yhdysvaltain laajennetuista sotilaslennoista. Hänen mukaansa maan armeija ei ole saanut Yhdysvalloilta pyyntöä lentää Meksikon ilmatilassa.

Hän kuitenkin lisäsi, etteivät lennot ole rikkoneet kansainvälistä oikeutta, sillä ne ovat lentäneet kansainvälisten vesien yläpuolella. Sheinbaum vihjasi myös myöhemmin, että Yhdysvallat olisi toteuttanut vastaavia valvontalentoja jo Bidenin aikana.

Kodeissa kaupungeissa

Trump aikoo tällä viikolla julistaa useita Meksikossa toimivia kartelleja ulkomaisiksi terroristijärjestöiksi.

Trump on sanonut harkitsevansa vaihtoehtoisia toimia, mikäli laboratorioita ei saada tuhottua nykyisillä toimilla.

Ilmaiskulla laboratorioihin olisi todennäköisesti katastrofaalisia seurauksia, sillä ne ovat usein ihmisten kodeissa kaupunkialueilla. Tiedusteluohjelmaan perehtynyt yhdysvaltalainen virkamies sanoo, että väkivalta on mahdollista myös Meksikon armeijan tai poliisin puolelta.