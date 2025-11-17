Ennakkokaavailuissa SM-liigan mestarisuosikkeihin kuulunut Tampereen Ilves alkaa näyttää potentiaaliaan, sanoo Karri Kivi.

Alkukaudella pahasti rämpinyt joukkue palasi maajoukkuetauolta kahden voiton merkeissä. Perjantaina Tappara jäi jalkoihin paikallispelissä, jossa etenkin väkivahva kolmas erä toimi Ilveksen voiton takeena. Lauantaina vaisumpi vierasesitys HPK:ta vastaan riitti sekin kuitenkin jatkoaikavoittoon.

– Ilveksellä on isoin potentiaali nousta. Niemelä luottaa edelleen siihen tyyliin, minkä hän on edellisvuosina saanut toimimaan, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi sanoo.

Kiven mukaan valo pilkahtelee tupsukorvien pesään.

– On mielenkiintoista nähdä, riittääkö se Ilveksellä mitalipeleihin, kun paineen alta avataan kaikista voimakkaimmin niin, että koko viisikko on lähellä. Nyt se toimi Tapparaa vastaan ihan hyvin.

– Se eroaa kyllä näistä ennakkosuosikeista. Idea on se, että jos menettää kiekon, niin on puolustusvalmius. Vielä se ei ole toiminut, koska heille on tehty kuitenkin paljon maaleja, Kivi jatkaa.

Myös erikoistilanteet näyttelevät luonnollisesti valtavaa roolia.