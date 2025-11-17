Suurin osa kesken SM-liigakauden sarjaan saapuneista ulkomaalaispelaajista eivät ole juuri vahvistuksen määritelmää täyttäneet.

Liigaan on syksyn mittaan tullut seitsemän ilman sopimusta ollutta pelaajaa, kolme miestä Ruotsin SHL:stä sekä kaksi Slovakiasta ja Ruotsin alemmasta sarjasta HockeyAllsvenskanista.

Marraskuussa varsinkin HIFK on täydentänyt loukkaantumisista kärsivää ryhmäänsä ulkomaalaispelaajilla.

Mistään käänteentekevistä pelaajista ei ole ollut minkään seuran kohdalla kyse.

– Tämä on vähän tämä Suomen liigan tilanne, että me saadaan vähän kolmos–neloskorista jätkiä. Nämä ovat vähän niin kuin täytemiehiä, MTV Urheilun asiantuntija Juhamatti Aaltonen toteaa listasta.

– Minun mielestäni aina, kun vahvistus tulee, varsinkin ulkomaalainen, pitäisi olla joku erikoisosaaminen, että se vahvistaa jotenkin. Minun papereissani kukaan ei ole näyttänyt vielä hirveän vahvistuksilta, Aaltonen jatkaa.