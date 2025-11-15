SM-liigan kärkipaikkaa hallussaan pitävä Ässät ratkaisi 2–1-kotivoiton TPS:stä jatkoaikaosumalla, joka päätettiin kuitenkin tutkia videolta.
Alle kaksi minuuttia ennen varsinaisen peliajan loppua 1–1-tasoituksen iskenyt Ässät huudatti Isomäen yleisöä jatkoajalla, kun Patrik Juhola vapautti Valtteri Lipiäisen maalintekoon.
TPS päätti kuitenkin haastaa tuomion. Tilanteessa Juhola antoi pitkän siniviivaa nuolevan syötön, jossa kiekko näytti käyneen keskialueen puolella.
Kun tilanne näytettiin hallin videotaululta, kotiin lähtöä varten seisailla olleesta porilaisyleisöstä lähti syvä huokaus.
– Aijaijaijai. Voi veljet, ollaan lähellä! selostaja Jani Alkio jännitti uusintavideoita katsellessaan.
Tarkastus oli kuitenkin nopea ja maali hyväksyttiin. Videolla tilanne eri kuvakulmista.