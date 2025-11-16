TPS on ollut SM-liigan alkukauden kurittomin kollektiivi, jonka olisi saatava sykkeet alas kaukalossa. Potentiaalia löytyy, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi linjaa.

Turkulaiset ovat jämähtäneet keskikastin tuntumaan. 22 pelin jälkeen sijoitus on yhdeksäs.

– TPS on ollut mysteeri. Odotan koko ajan vähän enemmän niiltä, Karri Kivi sanoo.

Mustavalkoiset pelasivat maajoukkuetauon jälkeisellä viikolla kolme ottelua. Yhdeksästä pisteestä irtosi neljä. Viikon tähtihetkeksi jäi alkuviikon vierasryöstö Espoosta.

Kivi kuvailee TPS:n pelaamista liialliseksi opportunismiksi ja jopa säntäilyksi. Kurittomuus ja liiallinen hyökkäysorientoituneisuus näkyvät toistuvina takaiskuina.

– Se on ihan avainkysymys, että saavatko he nyt maltettua. Peli on nyt koko ajan vähän liian riskiä, pakit tulevat hurjasti vastaan. Siitä tulee sitten jäähyjä säntäilystä ja muuta, Kivi sanoo.

Kivi kauhistelee TPS:n erottuvia jäähymääriä. Joukkue on ottanut jo 347 minuuttia istumista. Ero toisena olevaan Ilvekseen on peräti 96 minuuttia.

– Se on ihan kauhea ero! Kivi parkaisee.

Ulosajoja on alkusesongilla tullut seitsemän. Seuraavalla joukkueella on vain kolme.

Viikonvaihteessa Toni Söderholmin suojatit kohtasivat liigakärki Ässät kahteen otteeseen. Porilaiset voittivat molemmat ottelut. Pisteet jaettiin 5–1.