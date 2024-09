Karri Kivi hämillään mestarisuosikki Kärpistä – "Tosi outoa"

Seitsemän pelatun ottelun jälkeen oululaisjoukkue on sarjassa vasta sijalla 11. Se on kerännyt kasaan yhteensä kymmenen pistettä.

Viikonloppuna Kärpät hävisi sekä Tampereella että Oulussa Tapparalle. Huomioarvo kohdistui siihen, miten paljon maaleja Kärppien päähän nakutettiin viikonlopun tuplan aikana.

Tampereella Tappara painoi neljä osumaa. Oulussa kirvesrinnat takoivat peräti kahdeksan uunia.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Jos katsoo viittä viimeistä peliä, niin heille on heitetty 8, 4, 2, 6 ja 4 maalia omiin. Ihan hirveitä määriä. Viimeisten viiden pelin keskiarvo on 4,8. Kärpillä! MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Karri Kivi hämmästelee.

Kiven mukaan Kärpät on kiekottomana ”aivan hukassa”.

– Se, että heille ei ole oikein selvää se, kuka pelaa ketäkin, on tosi outoa. Toki, heillä on paljon uusia ulkomaalaisia ryhmässä mukana, mikä on oma juttunsa, mutta on tuo silti outoa noin kokeneen ryhmän kohdalla, Kivi ihmettelee.

Jutun yläreunan videolla on Karri Kiven poimimia esimerkkejä Kärppien sekaannuksista. Ensimmäisessä pätkässä näkyy se, miten Kärppien ruotsalaispuolustaja Victor Berglund on pahasti hukassa vastaiskun yhteydessä. Toisessa pätkässä Kärppien viisikko on aivan levällään omassa päässä. Tästä jatkona on se, miten aloituksen jälkeen Kärppien sentteri Patrik Virta kadottaa täysin oman miehensä.

– Nuo kolme kohtaa kuvastavat sitä, kuinka hukassa Kärpät on ilman kiekkoa pelatessa, Kivi taustoittaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Yllätys lauantaina

Puolustusongelmien lisäksi Kivi hämmästelee sitä, mitä Kärpistä paljastui lauantain Oulun ottelussa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Kärpät pelasi vielä perjantaina kiekon kanssa varsin hyvin ja monipuolisesti. Lauantaina esimerkiksi avaaminen oli aivan paniikinomaista. Siinä oli hirveä ero perjantaihin nähden. En tiedä, että halusivatko he jotenkin näyttää tappion jälkeen vai mitä, mutta peli meni ihan koheltamiseksi. He yrittivät koko ajan mennä kauhean nopeasti ylöspäin. Peli oli täysin erilaista ja se meni paniikin puolelle. Se taas oli yllätys, Kivi huomioi.

Kiven mukaan Kärppien ongelmat heijastuvat joukkueen maalivahtiosastolle. Joskin sieltäkään ei ole tullut hirvittävästi apuja.

– Heidän molempien veskareidensa (Tomi Karhusen ja Niclas Westerholmin) selän taakse on painettu 3,5 osumaa per peli. Tuo kuvastaa paljon. Ei tuokaan osasto toimi, joten ei tässä ole kyse pelkästään kenttäpelaajista. Kärppien tasoisessa joukkueessa maalivahtien päästettyjen maalien keskiarvo pitäisi alkaa ykkösellä, Kivi näkee.

Miten koet, pitääkö Kärppien tekemisestä olla huolissaan, kun mietitään isoa kuvaa? Vai pitääkö joukkueelle antaa aikaa?

– Heillä on hyviä pelaajia ja kyllä puolustuspelaamisen saa kuntoon. Se vain tarvitsee hieman kuria, ryhtiä ja panostusta. Heillä on kokeneita jätkiä ja he tietävät itsekin sen, että pelkkä hyvä kiekolla pelaaminen ei riitä, Kivi vastaa.