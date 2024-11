Kärpät on tuloskriisissä, mutta onko tuossa koko totuus? Ville Mäntymaa hämillään ihmeellisyyksistä

– Kärpät on hyvä ryhmä, joka pelaa monipuolista jääkiekkoa. Heitä vastaan on haastavaa pelata. Jos ei ole ihan koko aikaa hereillä, niin vaikeaksi menee. Uskon, että tuolla tyylillä, millä he nyt pelasivat, voitot ovat vain ajan kysymys, Aho totesi Kärpistä.