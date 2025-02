SM-liigan tulikuuma ryhmä kovaan testiin – päävalmentaja poissa useasta pelistä: "Saa nähdä"

Päävalmentaja Mikko Mannerin puuttuminen loistavassa iskussa olevan HPK:n penkin takaa tuo hämeenlinnalaisille merkittävän haasteen kriittiseen vaiheeseen kautta.

Kauden surkeasti aloittanut ja päävalmentaja Matias Lehtoselle potkut antanut HPK on ollut vuodenvaihteen jälkeen yksi SM-liigan valopilkkuja. Joukkue on voittanut kahdeksan ottelua viimeisestä kymmenestä. Alkusyksyn heittopussi on nyt tukevasti kiinni pudotuspelipaikassa.

Nyt Kerhossa joudutaan kuitenkin uuden haasteen eteen, kun nykyinen valmentaja Mikko Manner lähtee maajoukkueen matkaan Ruotsin EHT-turnaukseen ja sieltä Pohjois-Amerikkaan 4 Nations -turnaukseen.

Mannerilta menee ohi EHT-turnauksen pelitauon tarjoaman harjoittelujakson lisäksi ainakin neljä liigaottelua, kun HPK kohtaa tulevalla viikolla JYPin, Ilveksen ja KooKoon sekä seuraavalla viikolla SaiPan. Jos Suomi venyy NHL-tason turnauksessa aina 21. helmikuuta pelattavaan loppuotteluun, on Manner varmuudella pois myös toisesta JYP-kohtaamisesta.

MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi odottaa mielenkiinnolla, miten HPK kestää tilanteen.

– Manner on onnistunut kyllä ihan nappiin. Se oli alkuun tosi vaisun oloista koko ajan, mutta nyt he ovat jo yhdeksäntenä Kärppien edellä.

– Saa nähdä, miten se vaikuttaa nyt, kun Manner on maajoukkueen mukana. Häneltä jää aika paljon pelejä väliin, Kivi pohtii.

”Hemmetin nopea pää”

Kaikkien päävalmentajien kohdalla poissaolo ei välttämättä näin paljon joukkuetta koettelisi, mutta Mannerin rooli on poikkeuksellisen suuri. Siitäkin huolimatta, että HPK:lla on valmennusryhmässään myös pitkän päävalmentajakokemuksen omaava Ari-Pekka Selin.

– Manner on helkutin hyvä koutsi. Hänellä oli viime kaudellakin iso ruutu Kärppien pronssissa. Se on ihan selvää. Ja hänen menestyksensä on niin kova viimeisen kymmenen vuoden ajalta.

Mikko Mannerin energia tarttuu myös pelaajiin.Mikko Lieri / All Over Press

Manner ei ole myöskään tullut Hämeenlinnaan johtamaan pelkällä karismallaan. Kivi tietää kollegansa olevan äärimmäisen kiinnostunut itse pelistä ja opiskelevan sitä koko ajan lisää.

– Hän on niin energinen äijä. Se, kuinka paljon hän tykkää tuosta pelistä, on kyllä ihan tapissa. Se on kymppi, siihen ei miinusta saa perään. Ja kun hän välittää, se heijastuu jätkille. Sillä hän on saanut tuon kelkan käännettyä totaalisesti, Kivi perustelee.

– Manner on harva poikkeus siitä, että sitten kun alkaa olla viisikymppinen koutsi, niin aika harva piirtää enää ottelun lopussa itse fläppitaululle hyökkäys- tai puolustuskuvioita. Monet jättävät sen nuoremmille, joilla on nopeammat piuhat. Manner tekee sitä yksinkertaisesti siitä syystä, että se on hänen vahvuutensa ja hänellä on niin hemmetin nopea pää.