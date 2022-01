Kärppien valmennus loisti poissaolollaan lehdistötilaisuudessa – "kriisipalaveri" Nokia Arenalla

Vain Ilveksen Jouko Myrrä kommentoi ottelutapahtumia lehdistötilaisuudessa (video jutun ylälaidassa). C Moren ottelulähetyksen ohjaaja Leo Grigorjeff kertoo, että Kärppien valmennusta odoteltiin paikalle "puoli tuntia, ylikin", mutta sitä ei sinne siinäkään ajassa ilmestynyt.

– Siitä on tarkat ohjeet tehty, että sen on oltava kymmenen minuuttia pelin jälkeen eikä siinä odotella tuntitolkulla ketään ihmisiä tulevaksi. On kohtuutonta, että odotellaan muuta työryhmää yhden haastattelun takia.