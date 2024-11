Kärpät totaalisessa umpisolmussa – seurapomon ulostulolle täystyrmäys: "Milloin joku lyö pelin poikki?"

Kärpät teki kesän aikana suuria pelaajasatsauksia ja lähti käynnissä olevaan kauteen yhtenä mestarisuosikkina. Oululaisten peli on kuitenkin ollut kaukana hyvästä ja Kärpät löytyy 25 pelatun ottelun jälkeen vasta sijalta yhdeksän.

Merkillinen ongelma hiekoittaa SM-liigaseuran menestyshaaveita – "Se on ollut ihan jatkuvaa"

– Kärpillä on kuusi kolmen pisteen voittoa 25 pelistä – 6/25! Miettikää, mikä tilasto! Kivi päivittelee.

– Kiekko-Espoota vastaan Kovarcikin ketju pelasi 23-24 minuuttia, jos jatkoaikaa ei lasketa. Se tarkoittaa sitä, että osalla jää sellainen olo, etteivät he osallistu peliin ollenkaan. Se on vähän väkisin vääntämistä. Kova on heidän (Kärppien) solmunsa, Kivi sanoo.