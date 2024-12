Maalivahti Patrik Bartosakin antamaa piristysruisketta Pelicansille analysoitiin Liigaviikko-ohjelmassa.

Kohuotsikoihin päätynyt ja vuoden pelaamatta ollut Bartosak on tullut Lahteen ryminällä. 31-vuotias tshekkivahti on vastannut vahvoihin epäilyihin kahdella voitolla kahdesta ottelusta, ja on näin osaltaan kääntänyt rämpineen Pelicansin kurssia.

– Kuinka noin kylmänviileästi voi tulla (sisään), ja nämä tuuletuksetkin kesken pelin ovat todella harvinaisia. Jotenkin tuntuu, että se on vähän tarkoituksenomaistakin, koska joukkue on ahdistunut, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kommentoi Liigaviikossa.

– Tuo vaatii maalivahdilta aika vahvaa itseluottamusta, koska tässä voi herkästi näyttää todella idiootilta näiden tuuletusten jälkeen, studioisäntä Teemu Niikko komppaa katselleessaan torjujan eleitä viime tiistain Tappara-vierasvoitossa.

– Hän on selvästi spesiaalitapaus, Kivi kuittaa.

Bartosak on torjunut Pelicansissa aiemmin kahteen eri otteeseen, kausina 2020–2021 ja 2021–2022. Nyt urakka on iso, sillä lahtelaisryhmä on sarjassa vasta 13:ntena.

Bartosak on torjunut Pelicansissa aiemmin kahteen eri otteeseen, kausina 2020–2021 ja 2021–2022. Nyt urakka on iso, sillä lahtelaisryhmä on sarjassa vasta 13:ntena.

