Venäjän tulitus on katkaissut Tshernobylin ydinvoimalan sähköt, kertoo Ukrainan energiaministeriö.
Asiantuntijat pyrkivät palauttamaan virtaa rakennelmaan, joka säilöö voimalan vuonna 1984 tapahtuneessa ydinonnettomuudessa vaurioitunutta reaktoria.
Ukrainan energiaministeriö ei tarkentanut, mitä sähköjen katkeamisesta voi seurata.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi syyttää Ukrainan energiainfrastruktuuria pommittavan Venäjän olevan uhka globaalille turvallisuudelle.
Zelesnkyi muistuttaa, että Venäjän valtaama Zaporizhzhjan ydinvoimala on ollut jo runsaan viikon ajan irti sähköverkosta.