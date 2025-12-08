Japanissa havaittiin voimakas maanjäristys.
Japanissa Aomorin prefektuurin rannikolla on havaittu voimakas maanjäristys Suomen aikaan kello neljän jälkeen. Aiheesta kertoo uutistoimisto Reuters.
Järistyksen kerrotaan olevan voimakkuudeltaan 7,6.
Reutersin mukaan viranomaiset ovat antaneet tsunamivaroituksen maan koillisosaan. Viranomaisten mukaan tsunami voi kohota kolmeen metriin.
Tsunamivaroitus on annettu Hokkaidōn, Aomorin ja Iwaten prefektuureihin.
Maanjäristyksen keskus sijaitsi noin 80 kilometriä rannikolta ja 50 kilometrin syvyydessä.
Aomorin prefektuuri sijaitsee Honshūn saaren pohjoiskärjessä vastapäätä Hokkaidōa. Honshūn itäpuolella avautuu Tyynimeri.
Japanin yleisradioyhtiö NHK:n mukaan Aomorin prefektuurin rannikolle on iskenyt noin 40-50 senttimetrin korkuisia aaltoja. Hokkaidōn saarelle aallot ovat iskeneet 30 senttimetrin korkuisina. Lisäksi mereltä on raportoitu suurempien aaltojen lähestyvän rannikoita.