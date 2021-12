Kärkkäisellä salainen alennuskoodi koronarokotevastaiselle ryhmittymälle rokotevastaisen materiaalin tuottamiseksi – johtaja ei kommentoi

– Saat Brotherin QL-sarjan etiketti-/tarratulostimista 20 % alennuksen Kärkkäisen verkkokaupan alennuskoodilla. Kärkkäinen lähettää terveiset kanavan seuraajille!

Kyseinen viesti on julkaistu koronarokotevastaista keskustelua sisältävällä Telegram-kanavalla illalla 8. joulukuuta. Viestin on lukenut yli 300 henkilöä.

Maaliskuussa luodulla kanavalla kehotetaan ihmisiä liimaamaan rokotevastaisia tarroja julkisille paikoille. Kanavalla jaetaan valokuvia ja sijainteja, joihin tarroja on kiinnitetty. Keskusteluissa käydään myös läpi tarratulostimia ja muistutetaan Kärkkäiseltä saatavasta alennuksesta.

Tuhannen seuraajan kanavalla on lukuisia valmiita tarrapohjia, joita henkilöitä kehotetaan tulostamaan ja jakamaan. Tarroissa muun muassa kiistetään koronan olemassaolo, kerrotaan koronarokotteen olevan ”lasten pahoinpitelyä” ja nimitetään mediaa virukseksi.

MTV Uutiset on nähnyt kanavan keskustelua. Alussa olevasta sitaatista on poistettu alennuskoodin nimi, sillä se on samanniminen kuin itse kanava.

Koodi ei julkisessa jaossa

MTV Uutiset on kokeillut keskusteluissa mainitun koodin toimimisen Kärkkäisen verkkokaupassa.

Kyseisellä koodilla saa Brotherin QL-sarjan etiketti- ja tarratulostimista luvatun alennuksen. Alennuskoodi ei kuitenkaan toimi muihin tuotteisiin.

Alennuskoodi ei ole julkisessa jaossa. Vaikuttaa siltä, että koodi on luotu vain kyseiselle joukolle, sillä se on tismalleen sama kuin ryhmittymän nimi. Kanavalla on esitetty kiitoksia koodista Kärkkäiselle jo esimerkiksi elokuussa.

Eräs yksityishenkilö on myös ilmoittanut rahankeruusta tulostinta ja tarranauhoja varten.

– Yritän hattu meiningillä kerätä rahaa printteriin (kärkkäisellä n.80e) sekä pariin tarra rullaan, että päästään alkuun. Jos haluat tukea toimintaa ja lahjoittaa vaikka yhden kahvikupillisen toiminnan starttaamiseen ja tukemiseen sekin auttaa jo paljon!

Postaus on julkaistu kanavalla 8. joulukuuta. Julkaisussa on mukana linkki GoFundMe -sivustolle, jossa on noin vuorokauden aikana kerätty rahaa 110 euron edestä.

Kärkkäinen ei kommentoi

MTV Uutisten tavoittama tavaratalo ja verkkokauppa Kärkkäisen perustaja ja toimitusjohtaja Juha Kärkkäinen ei halunnut kommentoida yhteyttään kanavaan.

Lokakuussa Kärkkäinen ilmoitti lopettavansa ”poliittisten ja ihmisten yhteisiin asioihin liittyvien kannanottojen julkaisemisen”.

Kärkkäinen on aiemmin puhunut avoimesti muun muassa rokotevastaisuudestaan. Hän on myös tehnyt yhteistyötä uusnatsien kanssa ja saanut sakkotuomion kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Kärkkäinen Oy on Suomen neljänneksi suurin halpamyymäläketju. Lukuisat yritykset, kuten Finlayson ja Makia, ovat lopettaneet yhteistyön Kärkkäisen kanssa hänen poliittisten mielipiteidensä vuoksi.

Tarratulostimia valmistavan Brothersin pohjoismaiden ja Baltian toiminnasta vastaava John Manelius kertoo, että yhtiö ei ole tietoinen Kärkkäisen toiminnasta heidän tuotteisiiin liittyen. Brothers ei myy suoraan tuotteitaan Kärkkäiselle.

– Tämä aiheuttaa ehdottomasti toimenpiteitä.

Juttua muokattu kello 15.32: Täsmennetty ingressiä.

