Kansainvälinen olympiakomitea on näyttänyt vihreää valoa olympiaosanoton suhteen kaikkiaan kolmelle maastohiihtäjälle.
Venäläiset Saveli Korostelev ja Darja Neprjajeva sekä valkovenäläinen Hanna Karaljova saavat osallistua ensi kuussa Milano-Cortinan olympiahiihtoihin neutraaleina urheilijoina.
Kolmikko on kisannut maailmancupissa joulukuusta lähtien, ja Korostelev sekä Neprjajeva ovat kumpikin jo yltäneet kärkisijoille. Korostelev, 22, oli Tour de Ski -kiertueella kympin vapaalla neljäs ja kokonaiskisassa kahdeksas. Viime viikonloppuna Oberhofin perinteisen kympillä hän oli viides.
Neprjajeva, 23, on hiihtänyt kerran kuudenneksi, ja Tourin kokonaiskisassa hän oli kymmenes.