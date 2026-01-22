Neprjajeva, 23, on hiihtänyt kerran kuudenneksi, ja Tourin kokonaiskisassa hän oli kymmenes.

Kolmikko on kisannut maailmancupissa joulukuusta lähtien, ja Korostelev sekä Neprjajeva ovat kumpikin jo yltäneet kärkisijoille. Korostelev, 22, oli Tour de Ski -kiertueella kympin vapaalla neljäs ja kokonaiskisassa kahdeksas. Viime viikonloppuna Oberhofin perinteisen kympillä hän oli viides.

Myös Darja Neprjajevaa kutsuvat olympialaiset.

Maastohiihtäjien ohella olympiaoikeus on kolmella taitoluistelijalla, kolmella pikaluistelijalla, kahdella kaukalopikaluistelijalle ja yhdellä vuorihiihtäjällä. Lisää olympialaisten neutraaleita venäläisiä ja valkovenäläisiä julkistettaneen vielä ennen kisojen avajaisia 6. helmikuuta.