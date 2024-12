Anu maisteli pienen tilkan puolitutun drinkistä – pian ambulanssi vei häntä päivystykseen

Yksi pisara tuttavan cocktailista päätti Anu Parviaisen illan sairaalahoitoon. Nyt hän haluaa varoittaa muita.

Anu Parviainen oli viettämässä hauskaa iltaa ystävänsä ja tämän kavereiden kanssa, kun kiinnitti huomiota seurueessa olevan mielenkiintoisen näköiseen juomaan.

Juoma oli valkoista, mutta ei selvästikään Anun tuntemaa valkovenäläistä.

– Kysyessäni tämä henkilö kertoi, että juoma on viskiä ja naurahdin, ettei voi olla, kun se on tuon näköistä. Niinpä pyysin maistiaista.

– Ajattelin, että voin maistaa, kun tämä henkilö itsekin joi sitä ja kyseessä kuitenkin oli ystävälleni tutumpi henkilö.

Anu hörppäsi juomaa suuhunsa sen verran, että sai maun kielelleen, ehkä noin millilitran verran.

Vain viittä minuuttia myöhemmin aikeet siirtyä toiseen baariin ystävän kanssa vaihtuivatkin ambulanssikyytiin.

– Aloin pukemaan takkia ylleni, kun huomasin, ettei kaikki ole kunnossa. Suutani kihelmöi ja ylähuuleni turposi kaksinkertaiseksi. Tajusin, että minulla on allerginen reaktio, eikä adrenaliinikynää mukana.

Munatotia kananmuna-allergikolle

Anu on ollut koko ikänsä allerginen kananmunalle.

Oireiden iskiessä päälle baarissa hän ajatteli ensin, että ananaslonkero olisi jostain syystä sisältänyt kananmunaa, mutta sitten hän muisti kaverin tuttavalta maistamansa valkoisen erikoisen juoman.

Kyseessä oli ollut munatoti.

Ambulanssissa ensihoitajat laittoivat Anulle kanyylin nesteyttämistä varten samalla seuraten vointia siltä varalta, että hänen hengitystiensä lähtevät turpoamaan ja tarvittaisiin adrenaliinipistos.

Milli munatotia vaati kuitenkin hoidoksi tupla-annoksen kortisonia, annoksen antihistamiinia ja kuuden tunnin seurannan sairaalan päivystyksessä, sillä riski anafylaktisesta reaktiosta oli olemassa.

– Tällä kertaa oireet jäivät onneksi lieviksi.

Ravintoloissa on sattunut vahinkoja

Anu kertoo, että kananmuna-allergikkona vahinkoja on meinannut sattua ravintoloissa usein, vaikka hän on painottanut, ettei annoksessa saa olla lainkaan kananmunaa. Siksi hän on tottunut aina varmistamaan asian, jos ravintolassa annoksen saatuaan hänellä herää pienikin epäilys siitä, ettei annos ole kananmunaton.

Anu kertoo, että hänen lautaselleen on esimerkiksi laitettu leivitetty broilerinleike, kun kokki ei ollut tajunnut leivityksen sisältävän kananmunaa ennen kuin Anu pyysi tarkistamaan asian.

– Drinkin maistelun kohdalla en tullut edes ajatelleeksi, että baarissa olisi tarjolla – saati, että joku tilaisi – munatotia. En lainkaan muistanut kyseisen drinkin olemassaoloa.

Tiesitkö? Myös viini voi sisältää kananmunaa.

Hyvä muistutus itselle ja perheen teinille

Anu pitää tapahtunutta yhtenä kommelluksena lukuisten elämän varrella sattuneiden muiden joukossa, mutta kertoo nyt saaneensa hyvän muistutuksen siitä, ettei toisen ihmisen juomaa kannata koskaan maistaa.

– Drinkin maistaminen oli omaa tyhmyyttäni. Valitettavasti minulla on tapana elämässä oppia asioita kantapään kautta, Anu naurahtaa.

TIlanteesta löytyi kuitenkin myös hyvä oppi.

– Tästä kokemuksesta opin itse ja sain hyvän muistutuksen teinilleni: Älä koskaan juo mitään, minkä sisällöstä et varmaksi tiedä. Vaikka ei olisi allergikko, voi juoman ottaminen vieraalta olla pahimmillaan hengenvaarallista.

Anu kertoo kokemuksestaan julkisesti, koska haluaa toimia varoittavana esimerkkinä muille.

– Jos olisin juonut munatotia ihan kunnon siemauksen, ei naurattaisi yhtään. Olen niin monesti saanut vakavan allergisen reaktion, että tunnistan onneksi ensioireet nopeasti.

Anu kertoo kananmuna-allergiansa olevan niin raju, että saa oireita jo silloin, jos joku samassa huoneistossa paistaa tai keittää munia.

– Silloin kieltäni alkaa pistelemään. Ja jos vahingossa syön kananmunaa, aiheuttaa se aina oksentelua. Näin kävi myös munatotin maistelun jälkeen ambulanssissa.

Kananmuna-altistuksen tuntee vielä seuraavinakin päivinä.

– Jos vahingossa altistun kananmunalle, on olo vielä seuraavana päivänäkin vetämätön ja joudun syömään kolmen päivän ajan kortisonia ennaltaehkäisevästi, koska oireet voivat uusiutua.

