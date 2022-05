Kari Jalosen Tshekin ympärillä kuohuu – NHL-vahvistus jätti joukkueen, media kierrätti huhun välikohtauksesta

Kaikki MM-kisojen lähetykset näet C Moresta , Leijonien pelit myös MTV3-kanavalta.

– Koska tämä on erittäin herkkä henkilökohtainen aihe, ja me kunnioitamme Dominikin yksityisyyttä, ymmärtäkää, että emme aio kommentoida asiaa enempää, Tshekin joukkueen GM Petr Nedved totesi tshekkiläisen iSportin mukaan.

– Hän lähti henkilökohtaisista syistä. Se on meille menetys, mutta se ei vaikuta muuhun joukkueeseen. Se vain tapahtui.

Detroit Red Wingsin puolustaja Hronek on Tshekin joukkueen tähtikaartia.

Simonin lähdön myötä Tshekin MM-joukkueessa on hyökkääjävajausta, Siihen on tosin tulossa pian paikkausta, kun Boston Bruinsin tähtipelaaja David Pastrnak ja Toronto Maple Leafsin hyökkääjä David Kämpf saapuvat Tampereelle .

Kari Jalosen valmentama joukkue on aloittanut MM-kisat koviin odotuksiin nähden vaisusti. Joukkue on kärsinyt tappiot Itävallalle ja Ruotsille. Toistaiseksi ainoa voitto on irronnut Isosta-Britanniasta.