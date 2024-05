Näin Ruotsin leirissä reagoitiin Mikael Granlundin pannaan – NHL-tähti esitti Leijonille kipeän kysymyksen

MM-puolivälierä Ruotsi–Suomi to 23.5. klo 21.20. Studio käyntiin jo klo 20.30!

Granlund on hoidellut Suomen ykkösylivoimalla kapellimestarin roolia. Kiekko on löytänyt lukuisia kertoja vaarallisesti Jere Innalan lapaan. Nyt Innalaa ja muita maalintekijöitä ruokkii joku muu.

– He menettivät hyvän pelaajan, mutta Suomi on hyvin organisoitu joukkue, joka pelaa tiiviisti, joten uskon, että he pelaavat joka tapauksessa samalla tavalla, Kempe muotoilee.