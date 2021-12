Ruotsissa valintakohu nuorten MM-kisoista – huippulupaus sivuun kaikkien yllätykseksi: "Olisin halunnut selityksen"

Ruotsissa päävalmentajan Tomas Monténin valinnoista on noussut pienimuotoinen kohu, sillä huippuseura Röglen 19-vuotias luottopuolustaja William Wallinder on yllättävästi sivuutettu joukkueesta.

Aftonbladetin mukaan Wallinderia odotettiin nimettäväksi MM-joukkueeseen. Rögle on SHL:ssä kolmantena, ja Wallinder on nauttinut joukkueessa suurta vastuuta. Tehojakin on syntynyt, sillä hän on kerännyt puolustajalle erittäin kelvollisesti pisteet 4+6=10 yhteensä 22 ottelussa.