Tre Kronorin NHL-tähti uhoaa Tampereen hiljentämisellä – iski piikin puheille Leijonista: "He voivat levätä niin paljon kuin haluavat"

– Tämän areenan vaientaminen on se, mitä me haluamme ja tavoittelemme, Dahlin linjasi Aftonbladetille .

– Siitä tulee ottelu, joka ei ole lähelläkään niitä, joita olemme tähän asti pelanneet. Yleisö ja tunteet, ei, siitä tulee todella hauskaa. Tätä ottelua olen odottanut. Jokainen tilanne on merkityksellinen.

– He voivat levätä niin paljon kuin haluavat, me haluamme pelata ja pelata paljon.

– Tietenkin he ovat ennakkosuosikkeja kotonaan, joten se on meille täydellinen tilanne. Me olemme pelanneet hyvää kiekkoa tähän mennessä, Ekman-Larsson tuumaili.