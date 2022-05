Leijoniin saapuu kovan luokan NHL-tähtikaksikko – miten valmennusjohto ratkaisee kihelmöivän kysymyksen?

Leijonissa on vielä kaksi kisapaikkaa "leimaamatta". Miro Heiskasen saapuminen on kerrottu jo aiemmin, joten Esa Lindell vie viimeisen jäljellä olleen paikan. Näin olleen joukkueen mukana koko alkuturnauksen ollut hyökkääjä Markus Nurmelle ei ole luvassa paikkaa kokoonpanosta.

Suomella on Heiskasen ja Lindellin mukaantulon jälkeen rekisteröitynä 13 hyökkääjää ja yhdeksän puolustajaa. Näin ollen molemmilla osastoilla on yhden pelaajan "särkymävara". Kun NHL-vahvistuksia on spekuloitu, on oletettu, että mukaan tulisi yksi puolustaja ja yksi hyökkääjä, mutta nyt paikat täytetään siis puolustajilla.