Kari Jalonen Tshekkiin, mutta kuka valmentaa Nuoria Leijonia? Tuttu kasvo tavataan jo huomenna

– Tässä on rekrytointi käynnissä. Ei ole toistaiseksi mitään; katsotaan maltilla. Meillä on Pennasen kanssa sopimus 30.4. asti. Siihen asti meillä on aikaa etsiä uusi ihminen tilalle, Nuorten Leijonien GM Kimmo Oikarinen sanoo.

Oikarinen vahvistaa, että viime kaudesta lähtien Nuorten Leijonien päävalmentajana toiminut Pennanen on kandidaattien joukossa siinä tapauksessa, että hän on vapaana.

– Vaikea on tässä kohtaa todeta, koska on paljon valmentajia, jotka ovat seuroissaan kiinni. Heillä on kevään tärkeimmät pelit alkamassa. Täytyy tässä todeta se, että maltti on valttia kaikissa asioissa.