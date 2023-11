Näin Antti Pennanen valittiin Leijonien johtoon – Saku Koivu isossa roolissa, Jukka Jalosellakin näppinsä pelissä

Kaikki lähti liikkeelle kesäkuun lopulla, kun Jukka Jalonen ilmoitti virallisesti jättäytyvänsä sivuun Leijonien päävalmentajan tehtävistä kauden 2023–24 päätteeksi.

– Kysyimme toki ensimmäisenä Jukan kannan asian suhteen. Kun tuo ilmoitus tuli, aloimme tekemään liiton sisällä töitä asian suhteen. Elokuussa edettiin käytännön puolelle. Ei meillä kuitenkaan ollut mitään aikajanaa, että milloin päätös piti tehdä. Totta kai toivoimme kaikkien puolesta – niin meidän kuin mukana olleiden valmentajien osalta, että asia saadaan maaliin, jotta kaikki voivat keskittyä omiin juttuihinsa, Leijonien GM Jere Lehtinen avaa aihetta MTV Urheilulle.

Lehtisen lisäksi valintaprosessiin osallistuivat Jääkiekkoliiton toimitusjohtaja Sami Kauhanen ja pitkän linjan NHL-hyökkääjä Saku Koivu.

Myös Leijonien nykyinen päävalmentaja Jukka Jalonen oli hetkittäin osallisena komiteassa.

– Olin siinä vaiheessa mukana, kun potentiaalisia ehdokkaita kartoitettiin. Sitten kun Jeren, toimitusjohtajan Kauhasen ja Sakun osalta asia eteni siihen pisteeseen, että he päätyivät muutamaan henkilöön, niin he alkoivat haastatella heitä. Olin siinä vaiheessa mukana, kun halusin, että he käyvät läpi ehdokkaiden valmennusfilosofiaa. Ihan sen osalta, että minkälaista peliä ehdokas haluaisi Leijonien pelaavan, minkälaisen johtoryhmän hän haluaa ympärilleen ja niin edelleen. Ehdotin näitä muutamaa kysymystä heille niin, että he voisivat sitten keskustella niistä. Tuossa vaiheessa häivyin sitten takavasemmalle, Jalonen avaa.

"Haettiin parasta"

Lehtisen mukaan ehdokkaita oli ”jonkin verran”. Julkisuudessa tapetilla olivat muun muassa Jussi Tapola, Kari Jalonen ja Tommi Niemelä – Pennasen lisäksi.

– En määrästä tai nimistä sano mitään. Hyviä olivat kaikki vaihtoehdot, Lehtinen toteaa.

– Sen voi sanoa, että A-maajoukkueen päävalmentajapesti on Suomen jääkiekon ykköspaikka. Halukkuus sitä kohtaan oli kovaa luokkaa. Hienoa, että valmentajat kokevat tuon sydänasiaksi ja niin, että heillä on halukkuutta lähteä mukaan. Se oli hienoa ja on hieno nähdä, Lehtinen kehuu.

Lopulta valinta kohdistui Pennaseen, joka luotsaa tällä hetkellä SM-liigaseura Tampereen Ilvestä.

– Hän on ollut niin A-maajoukkueen apuvalmentajana kuin alle 20-vuotiaiden päävalmentajana. Se, että tunnen hänet jo valmiiksi, helpottaa tietenkin sitä, kun alamme yhdessä paiskimaan hommia, Leijonien GM:nä jatkava Lehtinen sanoo.

Miksi juuri Pennanen? Lehtisen mukaan aiemmat maajoukkuekokemukset vaikuttivat osaltaan päätökseen.

– Meidän turnauksemme ovat nopeatempoisia ja silloin turnausvalmentaminen on tärkeässä roolissa. Pennasella on siihen liittyviä taitoja ja hän on ollut noissa tilanteissa mukana, Lehtinen perkaa, summaten: