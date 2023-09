– Erittäin mielenkiintoinen prosessi. Siihen valikoitui erittäin hyviä kandidaatteja siitä näkökulmasta, että on hyvä päävalmentaja seuraamaan Jukka Jalosta , Kauhanen kertoo.

"Nousujohteinen valmentajaura"

– Antti on menestyksekäs valmentaja. Osoittanut kyvykkyytensä turnausvalmentaja ja menestyksekkäänä sellaisena. Pitkä nousujohteinen valmentajaura taustalla, Kauhanen luettelee.

– Hänellä on kiinnostus pelin kehittämiseen, ja hän pystyy myös tekemään tarvittavia muutoksia ja on kokeilunhaluinen. Suomi-kiekon tulevaisuuden näköinen valmentaja kaiken kaikkiaan.

Pennanen päättää tulevaisuudessa, mikä Leijonien pelitapa on, mutta jonkinlaista pelillistä jatkumoa Jalosen peliin on odotettavissa.

– Sen heittäminen syrjään tuntuisi hölmöltä, mitä on luotu ja millä on menestytty. Toisaalta kansainvälinen kiekko menee kovaa vauhtia eteenpäin, niin myös tsemppikiekon, mitä Suomi pelaa, pitää adaptoitua tulevaisuuden lätkään.

– Totta kai suomikiekko on menestynyt omalla pelitavallaan. Sen päälle tiettyjä asioita rakennetaan ja sitä hienosäädetään. Se on varmasti resepti, jolla tästä eteenpäin mennään, Kauhanen toteaa.

"Muutosprosessi käynnissä"

Liitossa on tulossa myös muita muutoksia kuin pelkkä päävalmentajan vaihdos.

Viime vuonna Leijonat jäi Jalosen johdolla MM-kisoissa puolivälieriin. Pennanen on napsinut mitaleita viime vuosina urallaan, mutta aivan kirkkaimmat metallit ovat vuoden 2019 Liiga-kullan jääneet uupumaan. Se ei huoleta Jääkiekkoliiton Kauhasta.

– Antti on osoittautunut olevansa voittava valmentaja. Viimeiseen kymmeneen vuoteen on yhdeksän mitalia. Kuitenkin viime vuonna pronssia Ilveksessä. Uskon että meillä on erittäin pätevä ja menestynyt valmentaja jatkossa Suomen maajoukkueessa.