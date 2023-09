Pennanen myönsi heti ottelun jälkeen toimittajille, että kyseessä on hänelle unelmapesti. Työtehtävät Pennanen aloittaa kesäkuun ensimmäinen päivä.

Pennasen mukaan A-maajoukkueen päävalmentajuus on jotain, mitä hän on tavoitellut valmennusuransa aloittamisesta asti. Oloaan Pennanen kuvaili kiitokseksi.

– Olemme keskustelleet aiheesta avoimesti joka suuntaan. Jos tästä mennään vuosi taaksepäin alle 20-vuotiaiden MM-finaaliin, olin silloin varmasti yksi ehdokkaista. Suomessa on kuitenkin paljon hyviä ehdokkaita. Nämä ovat asioita, joita ei voi itse päättää, joten en ole hirveästi sitä miettinytkään.

– Varmaan samalla tavalla kuin Jukalla on ollut NHL-optio sopimuksessaan. Pelaajilla on ulkomaan optioita. Kaikki valmentajat haluavat tavoitella unelmiaan. Toki silloin tiesin varmaan olevani yksi niistä viidestä, tai monta heitä olikaan, joiden kohdalla keskustelua käytiin. Olen kuitenkin viimeisen kymmenen vuoden aikana saavuttanut yhdeksän kertaa jonkun joukkueen kanssa mitalin aina jossain sarjassa.

– Aika näyttää. Meillä on erittäin hyvä kunnioitus joukkueen sisällä. Kunnioitan pelaajia ja he minua. Meillä on erittäin kovat tavoitteet.