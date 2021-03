Karanteeneja rikotaan aiempaa enemmän: "Teko, josta voidaan määrätä sakon lisäksi myös vankeusrangaistus"

Välttämättä mistään ilmiöstä ei voida vielä puhua, mutta tilanteessa on selvästi nähtävillä muutos.

– Tällaisten terveydensuojelurikkomusten lukumäärä on nyt ainakin selvästi koholla. Ja sehän on muutenkin rikosnimikkeenä aika harvinainen, sillä se soveltuu vain ja ainoastaan tällaisiin vastaaviin tilanteisiin, kertoo poliisitarkastaja Konsta Arvelin.

– Nyt viimeisimmän tarkastuksen mukaan se on jo 59 asiaa. Niistä valtaosa on tapahtunut tämän vuoden puolella. Vaikuttaa siis siltä, että tahti on aika lailla kiihtynyt.