Poliisille sataa ilmoituksia koronaan liittyen: Muun muassa tahallaan tartuttaminen huolestuttaa – yhteydenottoja pitkälti toista tuhatta

– Poliisille on poikkeusoloista lähtien ilmoitettu näistä tapauksista ja kymmenen kohdalla on kirjattu rikosilmoitus terveydensuojelun rikkomuksesta, sanoo poliisitarkastaja Konsta Arvelin MTV Uutiset Liven lähetyksessä.

"Kirjo on aika värikäs"

– Tähän mennessä on tullut mitä värikkäämpiä ilmoituksia tästä asiasta ja en missään tapauksessa haluakaan sanoa sitä, ettei tästä kannattaisi poliisille ilmoittaa. Jos on tiedossa, ettei karanteenipäätöstä noudateta, niin kuntakin on ihan yhtä hyvä osoite tehdä ilmoitus.

– Poliisille on tämän kevään ja kesän aikana tehty pitkälti toista tuhatta erilaista koronavirukseen liittyvää ilmoitusta. Meille on ilmoitettu esimerkiksi, että on henkilöitä, jotka tahallaan yrittävät levittää koronavirusta. Kirjo on aika värikäs. Nämä ovat niitä hätäkeskukseen tehtyjä ilmoituksia.