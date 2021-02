Kahdeksaa ihmistä sakotettu vuoden aikana karanteenirikkomuksesta – poliisitarkastaja: "Samana iltana on voitu mennä taloyhtiön saunaan"

Poliisille on tullut liki vuoden aikana 29 ilmoitusta koronakaranteenin rikkomuksesta. Näistä kahdeksassa on toimittu sakkomenettelyin.

Poliisitarkastaja Konsta Arvelin kertoo MTV Uutisille, että sakko on ollut suuruudeltaan tyypillisesti 10 päiväsakkoa.

– Tapaukset tulevat ilmi lähinnä niin, että karanteenissa olevan lähipiiri, tuttava tai työpaikka tekee ilmoituksen. Pahimmissa tapauksissa henkilö on itse rehennellyt karanteenistaan ja kertonut jättävänsä noudattamatta sitä. Myös tartuntatautiviranomainen on voinut tehdä ilmoituksen poliisille.

Karanteenirikkomuksia todennäköisesti enemmän, kuin tilastot väittävät

–Pelkästään yhden tartuntaketjun osalta voidaan tehdä satoja karanteenipäätöksiä. Väistämättä siis kaikki eivät sitä noudata. On ollut sellaisia tapauksia, että on tehty karanteenipäätös ja jo samana iltana mennyt taloyhtiön saunaan. Osa tarinoista on aika inhimillisiäkin, Arvelin lisää.