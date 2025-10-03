Suomella ei ole tuomiovaltaa Eagle S:n tapauksessa, koska Helsingin käräjäoikeus näkee kyseessä olleen merenkulkuonnettomuuden.

Helsingin käräjäoikeus ei antanut tuomiota Eagle S:n tapauksesta, koska asiaan ei voitu soveltaa Suomen rikosoikeutta. Tällä perusteella käräjäoikeus jätti syytteen ja siihen perustuneet korvausvaatimukset tutkimatta.

Syytteessä ollut kaapelirikko tapahtui kansainvälisellä merialueella, Suomen niin sanotulla talousvyöhykkeellä.

Käräjäoikeuden päätös perustuu siihen, että käräjäoikeus katsoi, ettei teosta aiheutunut tuhotyön tai törkeän tuhotyön tunnusmerkistön edellyttämiä seurauksia Suomen energiahuollolle tai tietoliikenteelle.

– Käräjäoikeus katsoi, että ankkurin putoaminen oli johtunut sen kiinnitysmekanismin rikkoutumisesta, käräjäoikeus kertoo tiedotteessaan.

Oikeus katsoi, että tapahtuneessa on ollut kyse syytettyjen väitetyistä laiminlyönneistä aluksella. Siksi kyse oli merenkulkuonnettomuudesta, jossa rikosoikeudellinen toimivalta on aluksen lippuvaltion tai syytettyjen kansallisuusvaltioiden tuomioistuimilla.

Eagle S kulkee Cookinsaarten lipun alla. Laivan miehistö koostuu Georgian ja Intian kansalaisista.

Tuomio ei ole lainvoimainen.

Syyttäjä: Kysymykset eivät selviä

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe oli määrännyt syytteet Eagle S -tapauksessa. Lomamatkalta tavoitettu Rappe sanoi MTV Uutisille lyhyesti, että hän tutustuu syyttäjien kanssa tarkemmin oikeuden päätökseen ensi viikon alussa. Tyytymättömyys ratkaisuun on ilmoitettava viikon sisällä.