Kansanmurha vai ei? Räsäsellä ja Harjanteella tunteikas väittely Eduskunnan takahuoneessa

Kysymys Israelin tekemästä kansanmurhasta kuumensi tunteet MTV:n Eduskunnan takahuone -ohjelmassa.

Siviilikohteiden pommitus, humanitaarisen avun rajoittaminen ja palestiinalaisten nälkiinnyttäminen Gazan kaistalla ovat kirvoittaneet merkittävää kansainvälistä kritiikkiä.



Kansanedustaja Atte Harjanteen (vihr.) mukaan kyseessä on kansanmurha.



– Vastauksena raakaan terrori-iskuun ei voi olla de facto kansanmurha. Ja sitä se tällä hetkellä on. Sitä mieltä ovat oppineet, sitä mieltä on komitea toisensa jälkeen. Tämä täyttää näitä tunnusmerkkejä. Siis se, että näännytetään kokonaista kansaa, tapetaan lapsia ihan hirvittäviä määriä, niin ei se voi olla millään tavalla suhteellinen toimenpide, Harjanne sanoi Eduskunnan takahuone -ohjelmassa.



Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen ei kansanmurha-termiä hyväksy.



– Nämä kansanmurha-nimikkeet ovat tulleet erilaisilta poliittisilta tahoilta, järjestöiltä. Missään kansainvälisessä rikostuomioistuimessa ei ole tätä nimetty kansanmurhaksi. Se täytyy muistaa, Räsänen sanoo.

Mikä on totta sodassa?

Kansanedustajat väittelivät tiukasti myös siitä, mihin tietoon Gazan tilanteessa voi luottaa.

– On sinisilmäistä ottaa sellaisenaan Benjamin Netanjahun hallituksen viesti, käytännössä propaganda, ja sanoa että se olisi ikään kuin tilannekuva, Atte Harjanne kritisoi.

Räsäsen mielestä sotapropaganda kuuluu asiaan, ja se täytyy tunnistaa.

– En missään nimessä hyväksy kenenkään lapsen kuolemaa tai vammautumista tai näännyttämistä, mutta näen, että tässä todellakin se päätoimija on Hamas. Nämä osapuolet ovat sodassa, ja sodassa on aina tätä sotapropagandaa. Ihmettelen sitä, että Atte ja monet muut tahot tuntuvat ottavan Hamasin viranomaisten tiedottamisen ikään kuin objektiivisena totuutena, Räsänen sanoo.

19:59

Katso koko keskustelu yllä olevalta videolta. Räsänen ja Harjanne ottavat kantaa myös siihen, miten hallituksen hajanaisuus Palestiina-kysymyksessä vaikuttaa Suomeen.