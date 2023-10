Suomalaistutkija Lähi-idän verisestä tilanteesta: "On mentävä juurisyihin – ennen kuin kaikki pommit ovat pudonneet"

Israelin maahyökkäyksen Gazaan uskotaan alkavan pian. Suomen Lähi-idän instituutin säätiön tutkija Antti Tarvainen on parhaillaan Itä-Jerusalemissa siirryttyään sinne juuri Länsirannalta.

– Israel järkyttyi niin paljon Hamasin iskusta, että tässä on kollektiivisen koston ja kollektiivisen rankaisun makua.

– Käytetään todella epäinhimillistävää puhetta, joka on kansanmurhan historiasta tuttua. Esimerkiksi Israelin puolustusministeri totesi, että Israel on ihmiseläimiä vastaan, havainnollistaa MTV Uutisille haastattelun antanut Tarvainen.

"Siviilit jäävät kaikkien uhriksi"

– YK:n kouluihin on kasautunut yli 200 000 sisäistä pakolaista. Jopa muutamaa koulua näistä on pommitettu. Joko vahingossa tai tarkoituksella, sitä on mahdotonta sanoa.