Satojen tutkijoiden järjestö: Israel syyllistyy kansanmurhaan Gazan kaistalla

"Kokonaisia perheitä ja useita palestiinalaisten sukupolvia on tuhottu."
Israel syyllistyy kansanmurhaan Gazan kaistalla, totesi kansanmurhatutkimuksen järjestö IAGS viikonloppuna hyväksymässään päätöslauselmassa.
Asiasta kertoivat useat kansainväliset uutismediat maanantaina. International Association of Genocide Scholars, eli IAGS on maailman johtava kansanmurhien tutkimiseen keskittynyt tutkijaryhmä, johon kuuluu useita satoja tutkijoita.
Päätöslauselmaa tuki uutistoimisto Reutersin mukaan äänestyksessä 86 prosenttia kaikista järjestön jäsenistä. Siinä todetaan, että Israelin toimet Gazassa täyttävät kansainvälisen oikeuden määrittelemät kansanmurhan kriteerit.
Israelin ulkoministeriö kiisti Reutersin mukaan päätöslauselman ja sanoi sen perustuvan täysin "Hamasin valhekampanjaan". Syytöksiä kansanmurhasta ovat aiemmin esittäneet myös tunnetut ihmisoikeusjärjestöt kuten Amnesty International sekä Human Rights Watch.
IAGS totesi, että myös äärijärjestö Hamasin 7. lokakuuta 2023 Israeliin tekemä hyökkäys, jonka jälkeen Israel käynnisti kostotoimet, oli hirvittävä kansainvälinen rikos. Israelin toimet sen jälkeen eivät kuitenkaan ole kohdistuneet pelkästään Hamasiin, lausunnossa todetaan.
Viitteenä useat rikokset
Tutkijaryhmän mukaan kansanmurhasta kielivät paitsi siviiliuhrien määrät Israelin iskuissa, myös koulujen, yliopistojen ja arkistojen tietoinen tuhoaminen, väestön jatkuva siirtäminen sekä lasten surmaaminen.
Ryhmä viittasi Gazan terveysministeriön lukuihin, joiden mukaan Gazan kaistalla on surmattu tai haavoitettu yli 50 000 lasta. YK on pitänyt lukuja luotettavina.
Lasten surmaaminen tässä mittakaavassa on kansainvälisen tuomioistuimen (ICJ) aiempien lausuntojen mukaan ollut tulkittavissa kansanmurhaksi, päätöslauselmassa sanotaan.
– Kokonaisia perheitä ja useita palestiinalaisten sukupolvia on tuhottu, siinä sanotaan.
Pääministeri Benjamin Netanjahu on myös avoimesti kannattanut Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suunnitelmaa karkottaa kaikki palestiinalaiset pois Gazan kaistalta. YK:n miehitettyjen palestiinalaisalueiden tutkintakomission johtaja Navi Pillay on luonnehtinut suunnitelmaa etniseksi puhdistukseksi.